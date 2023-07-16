Финансист объяснила, какую сумму можно перевести без подозрений

Финансист Юлия Мягкова объяснила, какую сумму можно перевести без риска привлечь внимание банка или налоговой. Об этом она рассказала агентству "Прайм".

По словам эксперта, крупные операции подпадают под обязательный контроль, но это не означает их блокировку. Она напомнила, что операции с наличными на сумму свыше 1 млн рублей подлежат обязательному контролю, а банки обязаны уведомлять Росфинмониторинг. При этом через СБП можно переводить себе до 1 млн рублей за одну операцию и другому человеку до 100 рублей в месяц без комиссии.

Мягкова порекомендовала для крупных переводов использовать дебетовые карты и сопровождать платежи комментариями, в которых уточняется, что это либо подарок, либо помощь родственнику. Кроме того, необходимо быть готовым подтвердить происхождение средств, если банк запросит пояснения.

Ранее эксперт по кибербезопасности призвал чаще тестировать приложения.

