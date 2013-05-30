Mastercard отключила от платежной системы несколько российских банков

В корпорации пояснили, что несмотря на это, организация продолжит сотрудничать с регуляторами "для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства".

Американская корпорация Mastercard решила заблокировать доступ к своей платежной системе для нескольких финансовых организаций из РФ. В заявлении главы Mastercard Майкла Мибаха уточняется, что блокировка доступа связана с вступившими в силу антироссийскими санкциями.

Новый пакет санкций принят после решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию на территории Украины. Запад выступил против данного решения. Несколько стран закрыли своё воздушное пространство для самолетов из России. США и ЕС приняли санкции против президента РФ Владимира Путина и его коллеги, главы МИД РФ Сергея Лаврова. В черный список попали сразу несколько политиков и предпринимателей из России, среди которых главы "Роснефти и "Татнефти" Игорь Сечин и Николай Токарев. Теперь в корпорации Mastercard решили ограничить доступ к платежной системе для нескольких банков. В организации пояснили, что несмотря на это, корпорация продолжит сотрудничать с регуляторами "для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства". После отключения Mastercard россияне не смогут использовать карты за границей и на зарубежных интернет-магазинах. На территории России они будут действовать за счет внутренней Национальной системы платежных карт. Отключение затронет те финансовые организации, против которых были применены санкции.

Ранее президент США Джо Байден разъяснил, что санкции ударят по высокотехнологическому сектору и космической программе России.

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