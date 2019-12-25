Байден: санкции ударят по высокотехнологическому сектору и космической программе России

В Белом доме рассказали, что экономика РФ сильно пострадает в долгосрочной перспективе.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что западные санкции ударят по высокотехнологическому сектору и космической программе России. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед журналистами в Белом доме. Он рассказал о реакции США на начало военной операции РФ на Украине.

Мы перекроем более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе. Джо Байден, президент США

Политик заметил, что вводимые ограничения значительно снизят российские возможности по экономической конкуренции, а также нанесут удар по долгосрочным стратегическим амбициям Владимира Путина. В Белом доме уточнили, что решения кризисной ситуации готовы сделать еще больше.

США не отправят войска на Украину, но будут защищать территорию НАТО.

Фото и видео: Белый дом

