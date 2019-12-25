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США не отправят войска на Украину, но будут защищать территорию НАТО
Сегодня, 7:08
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США не отправят войска на Украину, но будут защищать территорию НАТО

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Джо Байден рассказал, что Вашингтон развернет дополнительные силы в ФРГ.

Американский президент Джо Байден заявил, что США не отправят войска на Украину, но будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Такое заявление глава государства сделал на брифинге  журналистами в Белом доме. Политик выступил перед прессой с решениями кризисной ситуации вокруг Украины. Он оценил постановление Владимира Путина начать специальную военную операцию в соседней стране.

Наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине. Нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО будет выполнять свои обязательства в рамках статьи 5.

Джо Байден, президент США

Лидер страны подчеркнул, что Вашингтон намерен развернуть в европейском регионе дополнительные американские силы. Войска будут находиться в Германии из-за событий на Украине. Речь идет примерно о семи тысячах американских военных. Силы приведены в состояние повышенной готовности и необходимы для защиты партнеров США по альянсу на Восточном направлении.

Байден не планирует проводить сейчас переговоры с Путиным.

Фото и видео: Белый дом
 

Теги: белый дом, джо байден, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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