Байден не планирует проводить сейчас переговоры с Путиным

В США не считают, что недооценили российского лидера.

Американский президент Джо Байден заявил, что не планирует проводить сейчас переговоры с Путиным. Такое заявление глава государства сделал на брифинге с журналистами в Белом доме. Политик выступил с обращением, посвященным реакции США на начало российской военной операции на Украине. Байдена пресса попросила прокомментировать, считает ли он, что недооценивал своего коллегу из РФ.

У меня нет планов говорить с Путиным…Я его не недооценивал…И я прочел большинство из того, что он писал. Джо Байден, президент США

Местные СМИ напомнили Байдену о том, что несколько месяцев назад лидер Белого дома называл Владимира Путина "достойным противником". Президент считает, что тогда российский президент "им был".

США готовы использовать нефтяные резервы для снижения цен на топливо.

Фото и видео: Белый дом

