Джо Байден призвал американские фирмы "не пользоваться ситуацией".

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США готовы использовать нефтяные резервы для снижения цен на топливо. Такое заявление глава государства сделал во время своего выступления перед журналистами в Белом доме, посвященному реакции США на начало военной операции РФ на Украине. Политик уточнил прессе. что Вашингтон будет применять ресурсы из стратегических запасов. Эксперты рассчитывают на то, что это поможет снизить стоимость топлива.

Мы активно работаем со странами по всему миру для увеличения коллективного высвобождения из стратегических топливных резервов…И Соединенные Штаты высвободят дополнительные баррели нефти. Джо Байден, президент США

Американская администрация предостерегла крупнейшие энергетические компании страны от взвинчивания цен из-за вводимых против РФ санкций. Байден призвал местные предприятия не пользоваться этим моментом. В настоящее время Вашингтон координирует свои действия с крупнейшими игроками на мировой арене по производству и потреблению нефтересурсов. Это позволит странам обеспечить достаточный уровень предложения для глобальной энергетики.

США вводят дополнительные санкции и экспортные ограничения.

Фото и видео: Белый дом

