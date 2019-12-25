Джо Байден рассказал о санкциях против российских банков и финансовой системы РФ.

Американский президент Джо Байден: США вводят дополнительные санкции и экспортные ограничения в отношении РФ. Об этом глава государства рассказал во время своего выступления перед журналистами в Белом доме. Политик провел брифинг, посвященный реакции США на начало специальной военной операции РФ на Украине. Вашингтон вводит ограничения на экспорт из Москвы. Союзники и партнеры США также ограничивают возможности РФ проводить операции в твердой валюте - долларах, евро, йенах, фунтах.

Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Джо Байден, президент США

Байден напомнил, что эксперты разрабатывали антироссийские санкции с тем условием, чтобы они имели долгосрочный эффект для РФ, а также при этом минимизировалось воздействие на экономическую систему США и Запада. Санкции затрагивают финансовые возможности для развития ВС РФ. Санкционный пакет мер касается, в том числе, российских банков. Их активы на территории США замораживаются. В список попал ВТБ, считающийся второй по крупности кредитной организацией в РФ.

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Фото и видео: Белый дом