  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
США вводят дополнительные санкции и экспортные ограничения
Сегодня, 7:00
99
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

США вводят дополнительные санкции и экспортные ограничения

0 0

Джо Байден рассказал о санкциях против российских банков и финансовой системы РФ.

Американский президент Джо Байден: США вводят дополнительные санкции и экспортные ограничения в отношении РФ. Об этом глава государства рассказал во время своего выступления перед журналистами в Белом доме. Политик провел брифинг, посвященный реакции США на начало специальной военной операции РФ на Украине. Вашингтон вводит ограничения на экспорт из Москвы. Союзники и партнеры США также ограничивают возможности РФ проводить операции в твердой валюте - долларах, евро, йенах, фунтах.

Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. 

Джо Байден, президент США

Байден напомнил, что эксперты разрабатывали антироссийские санкции с тем условием, чтобы они имели долгосрочный эффект для РФ, а также при этом минимизировалось воздействие на экономическую систему США и Запада. Санкции затрагивают финансовые возможности для развития ВС РФ. Санкционный пакет мер касается, в том числе, российских банков. Их активы на территории США замораживаются. В список попал ВТБ, считающийся второй по крупности кредитной организацией в РФ.

Германия не видит перспектив запуска "Северного потока -2".

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, санкции, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии