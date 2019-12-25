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Компания Nokia прекращает деятельность в России
Сегодня, 9:37
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Компания Nokia прекращает деятельность в России

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Компания объявила о принятом решении на официальном сайте.

Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил о прекращении своей коммерческой деятельности на территории России. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы компании на официальном сайте. Специалисты уточнили, что причиной того, что фирме придется покинуть рынок, является проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Для компании Nokia стало ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно…Мы можем объявить, что уходим с российского рынка.

коммюнике компании

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Фото: Pixabay.com
 

Теги: nokia, гаджеты, прекращение деятельности, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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