Денис Мантуров рассказал, что у граждане не будет проблем с этими категориями товаров.

Минпромторг не отмечает ажиотажа на рынке одежды и обуви. Такой информацией с коллегами на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина поделился глава профильного ведомства Денис Мантуров.Чиновник считает, что у граждан страны не должно быть проблем с покупкой данных категорий товаров.

По широкой номенклатуре одежды, обуви мы не отмечаем какого-то ажиотажного спроса. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт подчеркнул, что уход сразу ход некоторых зарубежных брендов не означает, что у населения будут проблемы в покупке одежды. Рост цен на импорт и приостановка продаж в зарубежных торговых сетях даст преимущество для развития отечественного швейного производства.

Также чиновник объяснил, что около 70% всех детских санитарно-гигиенических и косметических средств выпускается в России, в том числе и иностранных брендов. Мантуров заметил, что подгузников на складах предприятий сейчас находится почти 320 млн штук. Этого стране хватит примерно на три месяца.

Кабмин РФ прорабатывает меры по поддержке строительной отрасли.

Фото и видео: Правительство России

