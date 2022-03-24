Кабмин РФ прорабатывает меры по поддержке строительной отрасли.

Кабинет министров России прорабатывает меры по поддержке строительной отрасли. Такое заявление на заседании правительства при участии президента Владимира Путина сделал Михаил Мишустин. Он заверил главу государства в том, что данное направление в сфере экономики не останется без финансирования и помощи.
Большой пакет предложен для строительной индустрии. В прошлом году она показала рекордные результаты, и мы готовим новые мероприятия…помогут строителям не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Михаил Мишустин напомнил кабмину о том, что "буквально вчера" был рассмотрен третий комплекс мер, который затрагивает вопросы сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла и формирования инфраструктуры, проблему сохранения порядка изменения цены для государственных контрактов из-за роста цен на материалы.
Мишустин: РФ не оставит без ответа недружественные шаги в отношении ее морских судов.
Фото и видео: Правительство России
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