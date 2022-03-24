Кабмин РФ прорабатывает меры по поддержке строительной отрасли.

Михаил Мишустин заметил, что антикризисные меры коснутся и данной экономической отрасли.

Кабинет министров России прорабатывает меры по поддержке строительной отрасли. Такое заявление на заседании правительства при участии президента Владимира Путина сделал Михаил Мишустин. Он заверил главу государства в том, что данное направление в сфере экономики не останется без финансирования и помощи.

Большой пакет предложен для строительной индустрии. В прошлом году она показала рекордные результаты, и мы готовим новые мероприятия…помогут строителям не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин напомнил кабмину о том, что "буквально вчера" был рассмотрен третий комплекс мер, который затрагивает вопросы сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла и формирования инфраструктуры, проблему сохранения порядка изменения цены для государственных контрактов из-за роста цен на материалы.

Мишустин: РФ не оставит без ответа недружественные шаги в отношении ее морских судов.

Фото и видео: Правительство России