В кабмине рассказали о мерах по возвращению кораблей.

Глава российского правительства Михаил Мишустин: РФ не оставит без ответа недружественные шаги в отношении ее морских судов, которые ходят под национальными флагами. Такое заявление руководитель кабинета министров сделал во время выступления перед коллегами на заседании при участии президента Владимира Путина.

Ограничения коснулись и морских судов, которые ходят под флагом России - им запрещают заходить в иностранных порты…Конечно, мы не оставим такие недружественные шаги по отношению к нашей стране без ответа. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Российским правительством будут вводиться новые адекватные ограничения в отношении Запада.

Мантуров: 70% внутреннего рынка мебели занято российскими компаниями.

Фото и видео: Правительство России