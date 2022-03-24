  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:27
176
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: РФ не оставит без ответа недружественные шаги в отношении ее морских судов

0 0

В кабмине рассказали о мерах по возвращению кораблей.

Глава российского правительства Михаил Мишустин: РФ не оставит без ответа недружественные шаги в отношении ее морских судов, которые ходят под национальными флагами. Такое заявление руководитель кабинета министров сделал во время выступления перед коллегами на заседании при участии президента Владимира Путина.

Ограничения коснулись и морских судов, которые ходят под флагом России - им запрещают заходить в иностранных порты…Конечно, мы не оставим такие недружественные шаги по отношению к нашей стране без ответа.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Российским правительством будут вводиться новые адекватные ограничения в отношении Запада.

Мантуров: 70% внутреннего рынка мебели занято российскими компаниями.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, морские суда, недружественные страны, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии