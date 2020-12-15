Nokia представила сверхзащищенный смартфон XR20

Компания HHD Global заявила о выходе смартфона Nokia XR20. Он хорошо защищен, в том числе от воды.
Так, матрица смартфона прикрыта крепким защитным стеклом от Corning Gorilla — Glass Victus. Такой телефон может выдержать падение с высоты в 1,8 метра. Падение должен выдержать и корпус с электронными компонентами.
Телефон оснащен процессором Snapdragon 480 5G, а также аудиджеком. Емкость батареи составляет 4630 мАч.
Стоимость Nokia XR20 составляет 44 тыс. 990 рублей по предзаказу.
Ранее мы писали, что Nokia перевыпустила модель известного телефона Nokia 6310.
Видео: Youtube/Nokia Mobile
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