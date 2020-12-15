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Nokia представила сверхзащищенный смартфон XR20

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Он защищен от попадания воды.

Компания HHD Global заявила о выходе смартфона Nokia XR20. Он хорошо защищен, в том числе от воды.

Так, матрица смартфона прикрыта крепким защитным стеклом от Corning Gorilla — Glass Victus. Такой телефон может выдержать падение с высоты в 1,8 метра. Падение должен выдержать и корпус с электронными компонентами.

Телефон оснащен процессором Snapdragon 480 5G, а также аудиджеком. Емкость батареи составляет 4630 мАч.

Стоимость Nokia XR20 составляет 44 тыс. 990 рублей по предзаказу.

Ранее мы писали, что Nokia перевыпустила модель известного телефона Nokia 6310.

Видео: Youtube/Nokia Mobile

Теги: nokia, nokia xr20, защищенный смартфон
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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