Nokia представила самый доступный смартфон Nokia C1 Plus

Его можно приобрести по предзаказу за 5990 рублей.

Компания Nokia представила новый бюджетный смартфон Nokia C1 Plus.

Модель оснащена экраном диагональю 5,45 дюйма с поддержкой HD+. Ее работу поддерживает 4-ядерный процессор с тактовой частотой до 1,4 ГГц, в его комплектацию входят 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутренней памяти.

Основная и фронтальная камеры получили одинаковые модули по 5 Мп каждый. Емкость аккумулятора составляет 2500 мАч. В России Nokia C1 Plus можно приобрести по предзаказу за 5990 рублей.

Ранее стало известно, что в России рухнули продажи новых iPhone.

Видео: YouTube / Nokia Mobile