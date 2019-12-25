В России рухнули продажи новых iPhone

За две недели со старта продаж нового IPhone в России зарегистрировали более 48 тысяч устройств.

В России продажи новых iPhone рухнули по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

За две недели со старта продаж нового IPhone в России зарегистрировали более 48 тысяч устройств,что втрое меньше, чем когда вышли iPhone 11 и 11 Pro..

Больше всего iPhone 12 покупали в Москве, Петербурге и Московской области, а iPhone 12 Pro – в Москве и Чечне. Директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводин предположил, что падение спроса связано со слишком высокой ценой смартфона. Также в период пандемии люди стали дольше пользоваться смартфонами в целях экономии.

В целом сейчас цены на смартфоны упали в среднем на 15 процентов. Ощутимее всего это сказалось на производителях: Apple, Huawei и Samsung.

Ранее самый бюджетный iPhone 12 сильно подешевел.

Фото: Apple