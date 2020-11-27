Самый бюджетный iPhone 12 сильно подешевел

Минимальная стоимость гаджета с памятью 64 Гб составляет 63 990 рублей.

Стоимость iPhone 12 mini снизилась почти на 10%. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.

Минимальная стоимость гаджета с памятью 64 Гб составляет 63 990 рублей, это на шесть тысяч рублей меньше, чем было во время официального старта продаж. Также модели на 128 и 256 Гб можно купить за 69 299 и 82 390 рублей соответственно.

iPhone 12 mini получил 5,4-дюймовый OLED-экран, защищенный керамическим покрытием, процессор Apple A14 Bionic, двойную камеру.

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Видео: YouTube/ Apple