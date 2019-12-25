Названы способы запретить слежку со стороны Google на iPhone

При включенном параметра все данные о местоположении попадают в службы Google.

Чтобы запретить Google отслеживать местоположение iPhone, в учетной записи Google нужно отключить параметр "история местоположений". Об этом сообщило издание Business Insider.

Нужно запустить приложение Google, зайти в раздел разделе "Управление учетной записью Google". Далее выбрать пункт "Конфиденциальность и персонализация" (он еще может иметь название "Данные и персонализация"). Там нужно сдвинуть переключатель История местоположений".

При включенном данном параметра все данные о местоположении попадают в службы Google.

Ранее были перечислены способы стать невидимым для пользователей в WhatsApp.

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