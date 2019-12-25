Перечислены способы стать невидимым для пользователей в WhatsApp

На обеих ОС можно включить "режим невидимки".

Пользователям WhatsApp рассказали, как можно включить "режим невидимки", чтобы скрыть информацию о себе и при этом видеть активность других людей. Об этом агентству "Прайм" рассказал менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Для владельцев iPhone: нужно зайти в настройки настройки приложения "Учетная запись" с иконкой замочка, а затем в "Конфиденциальность". Там будет три пункта:

- Был(а) – Никто (тогда никто не увидит, когда вы были в сети.

- Фото профиля – Никто (не видно фото профиля)

- Сведения – Никто (не видны сведения о вас).

Там же есть ползунов "Отчеты о прочтении", если его выключить, никто не узнает, прочитали вы сообщение или нет. Но вы также больше не сможете увидеть, прочитали ваше сообщение или нет.

Для владельцев Android: в Настройках нужно выбрать пункт "Аккаунт", а затем "Приватность" (в последних версиях ОС – "Конфиденциальность"). Там будут похожие пункты, о которых сказано выше.

Ранее в веб-версии WhatsApp появилась функция видеозвонков.

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