Информацией об этом поделились сотрудники ЦОС ФСБ РФ.

Администратор SIM-бокса, причастный к регистрации аккаунта в WhatsApp* организатора террористического акта на Крымском мосту, осужден пожизненный срок. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. Специалисты уведомили о том, что в ноябре 2025 года Южным военным судом осуждён к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса. В нкего была интегрирована SIM-карта, которая применялась для регистрации аккаунта лица, который являлся организатором теракта на полуострове.

Известно, что военный суд в Ростове по уголовному делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна виновными по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Также Соломко и Терчаняну вменили контрабанду взрывных устройств. Все вочемь фигурантов расследования получили наказание в виде пожизненного срока лишения свободы. Мужчины не признали свою вину в трагедии. Заседания проводились в закрытом режиме. Следственные органы уточнили, что первый заместитель председателя СБУ и другие неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году сформировали организованную группу. В ее состав киевский режим привлек вышеназванных граждан. Далее Глава СБУ вместе с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. После этого боевики доставили опасный объект на Крымский мост. Перевозка осуществлялась на грузовом транспортном средстве, водитель которого не знал о преступных планах. А 8 октября 2022 года при следовании грузовика по переправе соучастники привели взрывное устройство в действие. Жертвами трагедии стали четыре человека, а также шофер.

Теракт против высокопоставленного военного предотвратили в Петербурге.

WhatsApp* принадлежит корпорации Meta, признанной на территории России экстремистской, террористической и запрещенной организацией.

Фото и видео: Piter.tv