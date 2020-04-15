Теракт против высокопоставленного военного предотвратили в Петербурге

Судьба этого случая пока неясна, однако рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

В Петербурге удалось предотвратить покушение на жизнь высокопоставленного представителя Министерства обороны России. Согласно заявлению Центрального оперативного штаба ФСБ, двумя гражданами нашей страны была предотвращена попытка совершения террористического акта, организованная украинскими спецслужбами. Об этом информирует пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что злоумышленники контактировали с куратором из Украины через мессенджер Telegram, откуда получали инструкции и задания. Им удалось достать взрывное устройство из заранее подготовленного тайника, провести предварительную разведку местожительства потенциальной жертвы и даже прикрепить опасный предмет под его транспортное средство. Однако благодаря оперативной реакции служб безопасности угроза была устранена вовремя.

Обнаруженное взрывное устройство успешно демонтировано специалистами ФСБ, сами исполнители признаны виновными и дали признательные показания. Судьба этого случая пока неясна, однако рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что лже-сотрудников ФСБ задержали за вымогательство и наркотики в Петербурге.

Фото: Pxhere