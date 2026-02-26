Лже-сотрудников ФСБ задержали за вымогательство и наркотики в Петербурге

Члены банды действовали под маской представителей госбезопасности, используя фальшивые удостоверения.

В Петербурге сотрудники ФСБ совместно с представителями уголовного розыска раскрыли и ликвидировали организованную преступную группировку, занимающуюся мошенничеством и вымогательством денежных средств у местных предпринимателей. Члены банды действовали под маской представителей госбезопасности, используя фальшивые удостоверения сотрудников ФСБ. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В результате проведенной операции полицейские изъяли значительное количество криминальных предметов, среди которых оказалось более десяти килограммов наркотиков, разнообразные виды оружия и патроны, крупные суммы наличных денег и компьютерное оборудование.

Сейчас в отношении членов группы открыто два уголовных дела: одно связано с обвинением в вымогательстве крупных сумм денег (ч. 3 ст. 163 УК РФ), другое касается незаконного оборота наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Все обвиняемые заключены под стражу. Расследование продолжается.

Ранее ФСБ задержала контрабандиста, отправившего бронепластину из Петербурга в Беларусь.

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

