ФСБ задержала контрабандиста, отправившего бронепластину из Петербурга в Беларусь

Испытания бронепластины американского производства модели DKX, имеющей маркировку класса защиты NIJ 3+, продемонстрировали несоответствие заявленных характеристик.

Подразделение ФСБ России по Петербургу и Ленобласти предотвратило незаконные действия гражданина нашей страны, подозреваемого в контрабанде вооружений, что квалифицируется как нарушение первой части статьи 226.1 УК РФ.

Установлено, что фигурант дела переправлял в Белоруссию броню, предназначенную для изготовления военного оснащения и оружия, продукцию двойного назначения, подлежащую строгому экспорту. Следственной службой УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Ранее задержанный гражданин незаконно продавал средства личной бронированной защиты, включая жилеты, пластины и каски, предназначенные для военных целей, в частности участникам специальных операций.

Испытания бронепластины американского производства модели DKX, имеющей маркировку класса защиты NIJ 3+, продемонстрировали несоответствие заявленных характеристик: пластина была пробита насквозь.

В настоящий момент продолжается расследование и проведение необходимых процессуальных действий, сообщило Управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что ФСБ раскрыла схему хищения бюджетных средств при ликвидации несанкционированных свалок в Петербурге.

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти