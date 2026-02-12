ФСБ раскрыла схему хищения бюджетных средств при ликвидации несанкционированных свалок в Петербурге

Следственный отдел ОМВД России по Колпинскому району возбудил уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("мошенничество").

УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти совместно с подразделениями экономического контроля и противодействия коррупции ГУ МВД РФ при участии специального полицейского полка провели операцию по выявлению и нейтрализации деятельности двух граждан России — Святкина Геннадия Юрьевича и Лазаревич Натальи Александровны, обвиняемых в присвоении федеральных бюджетных средств.Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В процессе оперативно-разведывательной работы выяснилось, что указанные лица, действуя согласованно и вводя государственные органы в заблуждение, незаконно завладели крупными суммами бюджета. Свое преступление они совершили путём предоставления недостоверных сведений о выполнении работ по государственным контрактам, связанным с ликвидацией стихийных мусорных свалок в пределах Санкт-Петербурга.

Также имеются сведения о ряде аналогичных случаев злоупотреблений, в которых могли участвовать сами обвиняемые и другие ещё не установленные лица. Среди прочих нарушений выявлено возможное хищение бюджетных денег в сумме около 40 миллионов рублей путём заключения фиктивных соглашений на оказание услуг и выполнение работ по очистке территорий от промышленных отходов.

Организаторы схемы задержаны, рассматривается вопрос о мере пресечения. Продолжаются активные следственно-оперативные мероприятия по делу.

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти