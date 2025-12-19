ФСБ задержала мужчину и его посредника, пытавшихся дать взятку в обмен за права

Задержанные лица, участвующие в схеме, помещены под стражу, решается вопрос о применении меры пресечения.

Сотрудники УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти прекратили незаконную деятельность двух граждан России: Суханова Андрея Геннадьевича, родившегося в 1987 году, и Бугрова Владислава Владимировича, 1993 года рождения. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Проведённые оперативно-розыскные мероприятия показали, что Суханов А.Г., действуя через посредника Бугрова В.В., передал крупную взятку сотрудникам МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для незаконного получения водительского удостоверения без прохождения положенного экзамена.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении Суханова А.Г. по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ ("дача взятки") и в отношении Бугрова В.В. по пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ ("посредничество во взяточничестве").

Задержанные лица, участвующие в схеме, помещены под стражу, решается вопрос о применении меры пресечения. Сейчас проводятся дополнительные следственные мероприятия и оперативно-розыскные действия.

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти