Уроженца Львовской области уличили в незаконной продаже продукции военного назначения в Петербурге

Сотрудники УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти предотвратили незаконные действия жителя Петербурга (уроженца Львовской области), подозреваемого в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 189 УК РФ "Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники…". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В процессе оперативной работы выяснилось, что обвиняемый размещал объявления на популярном онлайн-ресурсе, предлагая приобрести компоненты двигателя РД-33, используемого на боевых самолётах марки МиГ. Продукция относится к изделиям оборонного и двойного назначения, подлежащим строгому экспортному регулированию.

Следственным подразделением УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 189 УК РФ. Продолжается выполнение комплекса необходимых следственно-розыскных мер.

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти