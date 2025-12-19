Осужден молодой человек, склонявший двоих петербуржцев поджечь самолет на оборонном предприятии

Петербургский городской суд 5 февраля признал злоумышленника виновным.

Сотрудники УФСБ России по Ленинградскому военному округу пресекли противоправную деятельность молодого человека 2004 года рождения. Задержанный за деньги склонял двоих петербуржцев к совершению диверсии на оборонном предприятии путем поджога самолета, который находится на ремонте.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, суд расследовал уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и ч. 1 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности). Петербургский городской суд 5 февраля признал злоумышленника виновным. Он приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти