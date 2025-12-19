В Петербурге задержали поджигательницу пункта гуманитарной помощи

На Кантемировской улице предотвратили подрыв волонтерского центра.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали девушку, подозреваемую в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом сообщил телеграм-канал Mash на Мойке".

По данным источника, инцидент произошел на Кантемировской улице. Девушка бросила бутылки с зажигательной смесью в подвальное помещение, где располагался волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи.

Как сообщает портал 78.ru, при задержании у подозреваемой была обнаружена коробка с неизвестным содержимым. По информации СМИ, девушка угрожала привести устройство в действие, после чего на место происшествия были вызваны специалисты саперных подразделений.

В момент возгорания внутри помещения находился один человек. Он не пострадал и был опрошен сотрудниками полиции. Сведений о раненых или погибших не поступало. На месте происшествия работали экстренные службы, сотрудники полиции и взрывотехники. Обстоятельства произошедшего и мотивы действий задержанной устанавливаются.

Фото: Piter.TV