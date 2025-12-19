Мошенники начали предлагать установить якобы новую версию WhatsApp*

В Госдуме призвали не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников.

Мошенники начали на российской территории распространять среди пользователей интернета в России предложения об установке якобы новой версии WhatsApp, которая работает без замедлений и ограничений. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Депутат объяснил, что речь идет о классическом примере социальной инженерии. Метод рассчитан на тревожных людей, которые стремятся сохранить для себя привычные каналы общения.

Мошенники начали активно распространять в сети предложения установить "новую версию" WhatsApp, якобы работающую без замедлений и ограничений. Под предлогом улучшения качества связи и стабильной работы пользователей убеждают перейти по ссылке и установить стороннее приложение. Антон Немкин, депутат ГД РФ

Законодатель добавил, что официальные обновления мессенджеров распространяются пользователям исключительно через легальные магазины приложений или в рамках встроенного механизма обновлений. Важно помнить, что ссылки на сторонние онлайн-ресурсы, обещания "улучшенной", "разблокированной" или "специальной" версии приложения практически во всех случаях представляют из себя вредоносный контент или приводят к установке на мобильных устройствах программ-шпионов. Аферисты могут украсть переписки пользователя, получить доступ к телефонным контактам, перехватить SMS, одноразовые коды или банковские уведомления. Также аккаунты человека могут стать в руках злоумышленников инструментом для дальнейшего распространения фишинговых ссылок среди его знакомых и коллег.

WhatsApp* начал предлагать добавить почту в аккаунт, пугая пользователей блокировкой.

WhatsApp* принадлежит корпорации Meta, признанной на территории России экстремистской, террористической и запрещенной организацией.

Фото: Piter.tv