Мошенники предлагают петербуржцам установить "рабочую версию" WhatsApp

Злоумышленники массово рассылают фишинговые ссылки, чтобы получить доступ к устройствам и данным пользователей.

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредило о резком росте мошеннических рассылок, связанных с мессенджером WhatsApp. С начала января зафиксированы тысячи попыток атак, сообщили в правоохранительных органах.

Злоумышленники массово рассылают фишинговые СМС и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы "обновленной" или "работающей" версии приложения. Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых — получить доступ к вашим личным и платежным данным. МВД

В полиции прогнозируют, что количество таких атак будет расти на фоне усиления ограничений на работу WhatsApp в России, что создаёт почву для эксплуатации тревожности пользователей.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, ранее комментировавший схему ТАСС, назвал её классическим примером социальной инженерии. По его словам, вредоносное приложение может превратить устройство пользователя в часть мошеннической инфраструктуры, а его аккаунты — в инструмент для дальнейшего распространения фишинга среди контактов жертвы.

Что рекомендуют в полиции для защиты: не переходить по подозрительным ссылкам из писем и сообщений, даже если они приходят от знакомых; не скачивать приложения и обновления вне официальных магазинов приложений (App Store, Google Play и их российских аналогов); никому не сообщать личные данные, коды из СМС и информацию о банковских картах.

Фото: pxhere