Мошенники заманивают своих жертв выгодными скидками в туристических сообществах

Злоумышленники представляются туроператорами.

Преступники активно осваивают новые способы поиска жертв, теперь в фокусе их внимания — любители путешествий. Как сообщили в МВД России, мошенники целенаправленно отслеживают активность в тематических группах и сообществах о туризме в социальных сетях и мессенджерах.

Схема начинается с того, что злоумышленник связывается с пользователем, представляясь сотрудником известного туроператора или авиакомпании. Чтобы войти в доверие, преступник начинает диалог с общих вопросов о предстоящем путешествии, интересуется предпочтениями, а затем предлагает "эксклюзивную" или "горящую" путёвку, авиабилеты по крайне низкой цене. После того как жертва соглашается на сделку, её просят внести предоплату или полную сумму на счёт физического лица или подставную фирму. После перевода денег связь обрывается.

В МВД дали ряд рекомендаций, как не стать жертвой таких афер: пользуйтесь только официальными сайтами туроператоров, авиакомпаний и агрегаторов с подтверждённой репутацией; производите оплату в офисе компании или через её официальные платёжные системы. уточняйте реквизиты компании в открытых источниках, сверяйте контактные данные на сайте. Настоящие горящие предложения тоже проходят через официальные каналы. Если вам настойчиво предлагают срочно перевести деньги под предлогом, что "цена изменится через 5 минут", — это почти наверняка обман.

Фото: pxhere