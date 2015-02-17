Петербург планирует увеличить турпоток из Китая до доковидного уровня к 2030 году

Власти Петербурга поставили цель восстановить туристический поток из Китая до уровня 2019 года (951 тысяча человек) к 2030 году. По данным на 2025 год, город посетили около 235 тысяч граждан КНР.

Ключевым фактором роста, по мнению Комитета по развитию туризма, стало введение безвизового режима для граждан Китая. Кроме того, в городе реализуется проект "Welcome China", направленный на адаптацию инфраструктуры и продвижение на китайских цифровых платформах.

Эксперты отмечают, что сдерживающими факторами остаются сложности с трансграничными платежами и тем, что Петербург пока не входит в число главных туристических направлений для массового китайского туриста.

