Мошенники стали представляться работниками аэропортов для обмана граждан
Сегодня, 16:36
В МВД рассказали о новой схеме обмана россиян.

Мошенники на российской территории внедряют новую схему обмана граждан. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал собственный источник в правоохранительных органах. Эксперт заметил, что теперь аферисты представляются сотрудниками отдела контроля в аэропорту. Таким образом злоумышленники вводят потерпевшего в заблуждение, говоря о том, что тот не заполнил миграционную карту по прилету в страну. Далее аферисты просят человека сообщить код, пришедший по SMS. Далее по криминальному сценарию идет похищение денежных средств с банковской карты жертвы.

Мошенники представляются сотрудниками аэропортов и сообщают личные данные гражданина, совершавшего перелет из-за границы.

источник СМИ

В полиции уточнили, что миграционную карту по прибытию в России заполняют только иностранцы, гражданам же этого не требуется. 

Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под игры.

Фото: Piter.tv

