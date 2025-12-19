Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под игры

В МВД рассказали об опасности установки приложений из непроверенных источников.

Мошенники на российской территории маскируют мобильные программы для взлома банковских приложений под игры. Соответствующими сведениями в распространяемых материалах с журналистами поделились представители российских правоохранительных органов. В МВД объяснили, что злоумышленники внедряют в технологический продукт вредоносную программу удаленного доступа к гаджету пользователя. Когда потерпевший качает "демо-версию" популярной онлайн-игры, то на самом деле он предоставляет аферистам полный доступ к своим финансовым операциям на устройстве.

В качестве примера в полиции рассказали о том, что местная жительница из города Сыктывкара из-за работы такой криминальной схемы лишилась около 30 тысяч рублей. Женщина нашла в интернете демоверсию игры, после чего перешла по предложенной ссылке и загрузила мобильное приложение на смартфон. Получив доступ к финансовому аккаунту человека, мошенники вывели все ее сбережения на подконтрольные счета.

F6: мошенники просят школьников передать им аккаунты в сервисах объявлений.

Фото: Piter.tv