F6: мошенники просят школьников передать им аккаунты в сервисах объявлений

Пользователи не получают обещанных выплат, а также нарушают условия сервисов, передавая свои аккаунты в аренду третьим лицам.

Мошенники с декабря 2025 года применяют на российской территории криминальную схему обмана пользователей с просьбой об "аренде" аккаунтов в сервисах бесплатных объявлений. Соответствующими сведениями с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-службы компании по кибербезопасности F6. Аналитики объяснили СМИ, что сценарий нацелен на школьников и студентов, которых завлекают через TikTok. Аккаунты граждан нужны аферистам для размещения фейковых объявлений. Когда в стране внедрили рамочное число SIM-карт на человека, то у злоумышленников возникли сложности с самостоятельной регистрацией аккаунтов для своих нужд.

Эксперты уточнили, что через приложение TikTok учащимся через видеоролики предлагают за 7-18 тысяч рублей несколькими выплатами передать свой аккаунт якобы крупному рекламному агентству. Компания якобы помогает "большому бизнесу" в реализации товаров из сферы электроники или техники. Мошенники ставят условия. Аккаунт должен принадлежать человеку, которому более 14 лет, должен быть зарегистрированным свыше 90 дней назад, подтвержденная личность пользователя. Далее жертву ведут в Telegram-бот, одним из которых пользовались порядка 11 тысяч пользователей, созвучный по названию с сервисами объявлений. Там от молодых людей требовалось вводить логин и пароль от аккаунта. Дополнительно аферисты просили связаться с неким оператором, который должен показать предлагаемое к размещению объявление, а с другим сотрудником - для получения предоплаты.

Большую часть средств можно получить только оформив "зарплатную карту" в банках, где еще нет счетов, и которые имеют реферальные программы. Таким образом мошенник получают доход за привлечение новых клиентов.

В МВД предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить.

Фото: Piter.tv