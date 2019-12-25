В веб-версии WhatsApp появится функция видеозвонков

В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Теперь пользователи веб-версии смогут звонить с помощью компьютера или ноутбука. Об этом сообщило издание WABetaInfo.
Совершать можно как аудио, так и видеозвонки. Во время разговора на экране появится отдельное окно с собеседников. Параллельно можно продолжать текстовые переписки в мессенджере.
Обновление заработает в версии 2.2043.7. Ожидается, что оно будет запущено в ближайшие несколько недель.
В WhatsApp можно прочитать сообщение, даже если его удалили.
Фото: pixabay
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