Россиянам старше 60 могут заблокировать звонки из-за рубежа

Гражданам России старше 60 могут заблокировать звонки из-за рубежа на стационарные телефоны. Об этом сообщает Forbes.

Данную инициативу включили в пакет антимошеннических мер, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Отмечается, что в ранних версиях документа предлагали полностью отключить звонки из-за границы до тех пор, пока абонент сам не объявит оператору о желании получать их. Запрет не будет распространяться на звонки из Союзного государства.

Также в законопроекте предлагается ограничить несовершеннолетним возможность получения СМС-кодов для подтверждения аутентификации. Такую функцию могут подключить их родители, связавшись с оператором. Кроме того, правительство оставляет за собой право устанавливать требования доступа к детскому и взрослому контенту.

