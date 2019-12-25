Маркетплейс будут отвечать за продажу некачественных товаров из-за рубежа

Российские маркетплейсы будут нести ответственность за продажу некачественных товаров от иностранных продавцов. Роспотребнадзор, Министерство по развитию экономики и Министерство по промышленности и торговле должны разработать конкретный механизм разрешения споров, предусматривающий "субсидиарную ответственность оператора посреднической цифровой платформы в случае приобретения потребителем товара ненадлежащего качества у иностранного продавца". Правительство ждет отчет о проделанной работе к январю 2028 года. В СМИ уточнили, что субсидиарная ответственность позволяет взыскивать долг не только с должника, но также и с любого лица, его контролирующего или за него поручившегося.

Известно, что на проблему некачественных товаров от иностранных продавцов ранее обращало внимание специалисты из Роскачества. В настоящее время федеральный закон о защите прав потребителей не распространяется на взаимоотношения с зарубежными продавцами, которые не являются российскими юридическими лицами. В результате при спорах с зарубежными компаниями применяются международные нормы и законодательство страны компании-продавца. А покупатели некачественных товаров остаются без защиты. Отечественные маркетплейсы при этом несут только ограниченную ответственность, отвечая за предоставление клиенту достоверной информации.

