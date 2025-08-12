  1. Главная
Маркетплейс заплатит петербуржцу за фейковые айфоны
Сегодня, 20:54
Петербуржец купил два айфона, которых не существовало и отсудил 30 тысяч.

Житель Петербурга заказал на крупном маркетплейсе два айфона стоимостью 65,9 тыс. руб., однако продавец оказался фантомным, а заказы так и не подтвердились. После возврата денег мужчина обратился в Роспотребнадзор, и ведомство помогло ему отсудить компенсацию у владельца торговой площадки.  

Выяснилось, что объявления разместили неизвестные от имени ИП Тарасова И. Г., причем реальный предприниматель не имел к этому никакого отношения. Маркетплейс допустил публикацию фейковой информации без проверки. Московский районный суд признал такое поведение недобросовестным и обязал ООО "Маркетплейс" выплатить покупателю 20 тыс. руб. моральной компенсации и 10 тыс. руб. штрафа, а также перечислить в бюджет госпошлину 3 тыс. руб.

Фото: Piter.TV 

