В WhatsApp можно прочитать сообщение, даже если его удалили

Однако большая часть программ работает только на Android.

Часто возникают ситуации, когда собеседник в WhatsApp пишет сообщения, а затем удаляет их по какой-либо причине. Посмотреть, что было в сообщении, все-таки можно, но только с помощью специальных программ. Об этом агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.

Однако большая часть программ работает только на Android и самая популярная из них – Notif log notification history. Эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы данное приложение работало правильно. Программе нужно разрешить доступ к истории оповещений и нажать на надпись "Click to enable".

Однако эксперт уточнил, что текст удаленного сообщения хранится ограниченное время.

Ранее эксперт рассказала о способе предотвратить незаконный вход в WhatsApp.

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