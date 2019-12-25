Эксперт рассказала о способе предотвратить незаконный вход в WhatsApp

Эксперт рекомендовала проверить текущие соединения в мессенджере.

Для того, чтобы никто не смог войти в ваш WhatsApp, следует установить пароль на доступ к устройству, настроить двухфакторную аутентификацию и никому не давать свой гаджет в руки. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

Эксперт рекомендовала проверить текущие соединения в мессенджере. Это можно сделать с помощью настроек в мобильном приложении в разделе "WhatsApp Web/Desktop". Если наблюдаются какие-то подозрительные соединения, нужно просто завершить эти сессии.

Также Эльвина Насибулина советует активировать оповещения безопасности, которые по умолчанию не активны. Если у кого-то из собеседников изменится ключ шифрования (такое возможно при взломе), то вам сразу придет уведомление.

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