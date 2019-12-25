В WhatsApp появилась функция, отключающая чат навсегда

Ранее заблокировать чат можно было только на 8 часов, неделю или год.

Популярный мессенджер WhatsApp скоро получит большое обновление, в котором можно навсегда отключить уведомления из определенных чатов. Бета-версия уже начала тестирование. Об этом сообщило издание Gizmochina..

Ранее заблокировать чат можно было только на 8 часов, неделю или год. Теперь уведомления можно отключить насовсем.

Стабильная версия WhatsApp с новой функцией станет доступна всем пользователям в ближайшее время.

Также в WhatsApp появится автоматическое удаление отправленных фотографий.

Фото: pixabay