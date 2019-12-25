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В WhatsApp появилась функция, отключающая чат навсегда
Сегодня, 12:50
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nastya960

В WhatsApp появилась функция, отключающая чат навсегда

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Ранее заблокировать чат можно было только на 8 часов, неделю или год.

Популярный мессенджер WhatsApp скоро получит большое обновление, в котором можно навсегда отключить уведомления из определенных чатов. Бета-версия уже начала тестирование. Об этом сообщило издание Gizmochina..

Ранее заблокировать чат можно было только на 8 часов, неделю или год. Теперь уведомления можно отключить насовсем.

Стабильная версия WhatsApp с новой функцией станет доступна всем пользователям в ближайшее время.

Также в WhatsApp появится автоматическое удаление отправленных фотографий.

Фото: pixabay

Теги: whatsapp
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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