В WhatsApp появится автоматическое удаление отправленных фотографий

Нововведение позволит отправлять в сообщениях фото и видео, которые исчезнут после того, как их просмотрят и выйдут из часа.

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией под названием Expiring Media. Об этом сообщил портал WeBetaInfo.

Нововведение позволит отправлять в сообщениях фото и видео, которые исчезнут после того, как их просмотрят и выйдут из часа. Графически такие сообщения будут отличаться от обычных отправленных фото. Такая функция удобна в тех случаях, когда человек хочет отправить собеседнику личные медиафайлы, не предназначенные для чужих глаз.

Функцию можно попробовать в бета-версии приложения для Android.

Также в WhatsApp появится поддержка нескольких устройств.

Фото: pixabay