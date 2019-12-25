В WhatsApp появится автоматическое удаление отправленных фотографий

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией под названием Expiring Media. Об этом сообщил портал WeBetaInfo.
Нововведение позволит отправлять в сообщениях фото и видео, которые исчезнут после того, как их просмотрят и выйдут из часа. Графически такие сообщения будут отличаться от обычных отправленных фото. Такая функция удобна в тех случаях, когда человек хочет отправить собеседнику личные медиафайлы, не предназначенные для чужих глаз.
Функцию можно попробовать в бета-версии приложения для Android.
Также в WhatsApp появится поддержка нескольких устройств.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все