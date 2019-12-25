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В WhatsApp появится автоматическое удаление отправленных фотографий
Сегодня, 10:46
657
nastya960

В WhatsApp появится автоматическое удаление отправленных фотографий

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Нововведение позволит отправлять в сообщениях фото и видео, которые исчезнут после того, как их просмотрят и выйдут из часа.

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией под названием Expiring Media. Об этом сообщил портал WeBetaInfo.

Нововведение позволит отправлять в сообщениях фото и видео, которые исчезнут после того, как их просмотрят и выйдут из часа. Графически такие сообщения будут отличаться от обычных отправленных фото. Такая функция удобна в тех случаях, когда человек хочет отправить собеседнику личные медиафайлы, не предназначенные для чужих глаз.

Функцию можно попробовать в бета-версии приложения для Android.

Также в WhatsApp появится поддержка нескольких устройств.

Фото: pixabay

Теги: whatsapp, сообщения
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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