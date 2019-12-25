В WhatsApp появится поддержка нескольких устройств

Одновременно можно подключить до 4 устройств.

Функция нескольких устройств в WhatsApp может стать одним из самых значительных обновлений платформы в этом году. Нововведение находится на завершающей стадии тестирования и скоро станет доступным для пользователей бета-версии. Об этом сообщило издание WABetaInfo.

В отчете WhatsApp утверждается, что пользователи смогут использовать до 4 устройств одновременно.

Также в скором времени может появиться функция, позволяющая менять обои в отдельном чате. Функцию уже заметили в бета-версии для iOS. Сейчас компания тестирует то же самое на Android. Новая функция обоев позволит выбирать обои в зависимости от преобладающей темы в приложении.

Также в веб-версии WhatsApp появится поддержка биометрической аутентификации.

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