В веб-версии WhatsApp появится поддержка биометрической аутентификации

Это сделает вход с ПК более безопасным.

Согласно отчёту WABetaInfo, WhatsApp выделила команду, чтобы сделать WhatsApp для браузера более безопасным.

Для того, чтобы воспользоваться мессенджером на компьютере, пользователям нужно открыть WhatsApp на своих смартфонах и отсканировать отпечаток пальца. Тогда доступ через компьютер будет разрешен.

На данный момент WhatsApp Web требует от пользователей только сканирования QR-кода на экране своего ноутбука или ПК. Более подробных данных относительно обновления нет.

Ранее в WhatsApp появилась "текстовая бомба", которая ломает мессенджер.

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