В WhatsApp появилась "текстовая бомба", которая ломает мессенджер

Полностью защититься от этой уязвимости не получится.

Авторы сайта WABetainfo поделились информацией о том, что в WhatsApp начали распространять вредящее мессенджеру сообщение. Не исключено, что сообщение вредит не только приложению, но и смартфону в целом.

Само сообщение выглядит как случайный набор символов, однако данное сочетание цифр и букв провоцирует выход мессенджера из строя. С ситуацией уже столкнулись и пользователи iOS, и пользователи Android. После получения сообщения WhatsApp просто перестает запускаться.

Полностью защититься от этой уязвимости не получится. Можно, однако, запретить получать сообщения от незнакомых номеров, но такой код может прийти и от знакомых контактов. Источники нашли способ исправить проблему, но стоит отметить, что сработает он только если пользователь ранее подключал аккаунт WhatsApp к браузеру. При получении "вредного" сообщения нужно перейти в браузерную версию мессенджера, открыть диалог с вредителем и удалить все сообщения.

Также можно удалить приложение с телефона и повторно установить. В данном случае, если не было резервной копии, можно потерять все сообщения и контент.

Ранее в WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений.

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