В WhatsApp появилась функция проверки фактов из вирусных сообщений

Новая функция предназначена для борьбы с распространением дезинформации и теориями заговора.

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут проверять достоверность фактов, изложенных в часто пересылаемых сообщениях. В мессенджере появился встроенный поиск, которым можно воспользоваться, нажав на иконку лупы. Этот значок появится рядом с сообщением, если оно было переслано более 5 раз.

Новая функция предназначена для борьбы с распространением дезинформации и теориями заговора. Например, получив сообщение о каком-то средстве, которое убивает коронавирус, можно легко проверить полученную информацию в достоверных источниках.

Сама компания не может контролировать распространение ложной информации, так как в мессенджере используется сквозное шифрование. Новая функция поможет пользователям самостоятельно проверять достоверность информации.

В настоящее время функция доступна жителям США, Великобритании, Испании, Италии, Ирландии, Бразилии и Мексики.

В WhatsApp появится функция привязки нескольких устройств.

Фото: WhatsApp