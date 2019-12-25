В WhatsApp ожидаются новые функции

Обе функции еще дорабатывают, конкретная дата начала их функционирования пока что неизвестна.

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям использовать один и тот же аккаунт на четырех устройствах одновременно. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

В интерфейсе пользователи смогут найти новый пункт – Linked Devices ("Привязанные устройства"). То есть к профилю можно привязать другие гаджеты. В общей сложности одним аккаунтом можно будет пользоваться на четырех устройствах.

Также разработчики совершенствуют функции поиска. Скоро при поиске можно будет фильтровать тип сообщения (видео, ссылки, фотографии, документы, аудио). Обе функции еще дорабатывают, конкретная дата начала их функционирования пока что неизвестна.

Ранее в WhatsApp добавили пять новых функций.

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