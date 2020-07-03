В WhatsApp появятся пять новых функций

Все пользователи смогут начать обмениваться анимированными стикерами.

Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций. Информация об этом появилась на официальном сайте WhatsApp.

Пользователи смогут начать обмениваться анимированными стикерами, появится функция QR-кодов, которая позволит упростить добавление новых знакомых в свои контакты.

Третье обновление касается веб-версии месенджера. Там теперь появится темная тема. При групповых звонках можно будет развернуть видео одного из нескольких собеседников на весь экран.

И последнее – пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.

Ранее в WhatsApp появились электронные платежи.

Видео: YouTube/ WhatsApp