В WhatsApp появятся электронные платежи

Американская компания Facebook приступила к запуску сервиса электронных платежей на платформе приложения WhatsApp. Как уточнил основатель и глава компании Марк Цукерберг, первыми воспользоваться данной функцией смогут жители Бразилии.
Мы также позволим малому бизнесу осуществлять продажи прямо в WhatsApp.
Марк Цукерберг
Платежи будут проводиться с помощью анонсированной ранее системы онлайн-платежей Facebook Pay. В Бразилии к данной системе уже подключились крупнейший государственный банк Banco do Brasil, коммерческий банк Nubank, национальный оператор платежных систем Cielo и потребительский кооператив Sicredi.
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов.
Фото: WhatsApp
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