В WhatsApp появятся электронные платежи

Первыми воспользоваться данной функцией смогут жители Бразилии.

Американская компания Facebook приступила к запуску сервиса электронных платежей на платформе приложения WhatsApp. Как уточнил основатель и глава компании Марк Цукерберг, первыми воспользоваться данной функцией смогут жители Бразилии.

Мы также позволим малому бизнесу осуществлять продажи прямо в WhatsApp. Марк Цукерберг

Платежи будут проводиться с помощью анонсированной ранее системы онлайн-платежей Facebook Pay. В Бразилии к данной системе уже подключились крупнейший государственный банк Banco do Brasil, коммерческий банк Nubank, национальный оператор платежных систем Cielo и потребительский кооператив Sicredi.

Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов.

Фото: WhatsApp