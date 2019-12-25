Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов

Специалист заявил, что в небезопасности данных оказалась виновата функция Click to Chat.

Специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаярам предупредил пользователей WhatsApp о том, что их личные данные оказались под угрозой утечки. Об этом он написал на сайте Medium.

Специалист заявил, что в небезопасности данных оказалась виновата функция Click to Chat. Суть этой функции заключается в том, что каждому номеру телефона присваивается QR-код. То есть чтобы начать диалог с кем-то, не нужно вводить его номер телефона, нужно просто отсканировать код.

Атул Джаярам пояснил, что Google индексирует метаданные Click to Chat, поэтому мобильные номера сотни телефонов просто оказываются в свободном доступе. Сам специалист смог найти почти 300 тысяч мобильных номеров.

Другие данные (например, имена и фамилии) пользователей не утекают в сеть, однако злоумышленники при желании могут легко найти их. С помощью поиска URL-адреса с номером телефона в Google можно найти иную информацию о владельце номера.

Ранее пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества.

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