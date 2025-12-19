Россияне скоро смогут заселяться в отели по QR-коду

Правительство подготовило документ, который разрешает путешественникам использовать цифровой ID при заселении в места размещения.

Граждане России к ближайшему летнему сезону смогут заселяться в отечественные гостиницы по QR-коду вместо бумажного национального паспорта. Согласно документу федерального правительства, такая возможность должна быть предоставлена туристам с 28 марта.

Напомним, что с 2025 года на территории нашей страны власти последовательно расширяют список случаев, при которых пользователи могут использовать цифровой ID для подтверждения своей личности наравне с российским паспортом. На первом этапе чиновники разрешили применять его в кинотеатрах и музеях для мероприятий с возрастным цензом, а также для входа в офисные центры с пропускной системой, в магазинах при покупке товаров категории 18+ и на почте при отправке или получении посылок и заказных писем.

Известно, что цифровой ID формируется на базе сведений из государственных услуг. Создать его могут только граждане страны, которые достигли возраста 18 лет. Для регистрации потребуется заграничный паспорт нового образца или водительские права. Дополнительно доступна возможность создания цифрового ID с помощью зарегистрированной биометрии. От человека потребуется подтвержденная учетная запись на едином портале "Госуслуги" и регистрация в национальном мессенджере Max. Мобильное устройство должно поддерживать функцию распознавания лица или отпечатка пальца. При этом цифровой ID действителен только на одном устройстве, а именно том, в котором был создан.

Фото: Piter.tv